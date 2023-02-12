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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Хартберг
Рид - Хартберг: обзор матча 12 февраля 2023
Рид
12.02.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Хартберг
78'
Д. Фризер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Хартберг
Желтая карточка
К. Моншейн
90'
Замена
С. Шабби
️️️️
D. Cosgun
84'
79'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Т. Кайнц
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фризер
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
Л. Кронбергер
74'
Замена
К. Микаэл
️️️️
С. Нутц
74'
63'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Авдияй
63'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Р. Кривак
Замена
К. Моншейн
️️️️
Л. Микич
59'
Желтая карточка
D. Cosgun
48'
41'
Замена
Т. Роттер
️️️️
М. Зоннляйтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
77
Michael Martin
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
48
Matthias Gragger
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
39
Рене Кривак
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Рид
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Доминик Прокоп
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
2-3-2-3
1
19
4
Плавотич
77
7
22
Нутц
7
Кронбергер
27
Ланг
9
Микич
21
Юришич
48
3-1-2-2-1
1
6
Зоннляйтнер
4
Карамарко
23
Кайнц
11
Хорват
8
Фадингер
28
Хайль
28
Фризер
10
Авдияй
39
Кривак
22
Нутц
12
Микаэл
12
Микаэл
22
Нутц
7
9
Шабби
9
Шабби
7
7
Кронбергер
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
7
Кронбергер
9
Микич
14
Моншейн
14
Моншейн
9
Микич
6
Зоннляйтнер
31
Роттер
31
Роттер
6
Зоннляйтнер
23
Кайнц
10
Прокоп
10
Прокоп
23
Кайнц
10
Авдияй
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Авдияй
39
Кривак
24
Тадич
24
Тадич
39
Кривак
Остались в запасе
Рид
Хартберг
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Рид - Хартберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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