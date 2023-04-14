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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Тироль
Рид - Тироль: обзор матча 14 апреля 2023
Рид
14.04.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
43'
Т. Плавотич
28'
Т. Прица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Тироль
90'
+1
Замена
О. Окунгбова
️️️️
Л. Шульцбахер
82'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Т. Забитцер
82'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
J. Naschberger
Замена
D. Madritsch
️️️️
Ф. Помер
77'
73'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Прица
Замена
К. Ланг
️️️️
А. Лутовац
71'
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Шабби
71'
69'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
Замена
J. Turi
️️️️
М. Лакнер
54'
ГОЛ! 1:1!
Т. Плавотич
Пас отдал
Ф. Помер
43'
41'
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Прица
Пас отдал
Т. Забитцер
Желтая карточка
М. Лакнер
23'
Желтая карточка
А. Лутовац
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
17
Филипп Помер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
19
Diego Madritsch
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
2-2-1-5
1
Радлингер
66
Унгар
4
Плавотич
6
Лакнер
77
15
Лутовац
48
21
Юришич
9
Шабби
26
17
Помер
3-4-3
13
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
5
Мюллер
7
Эртльталер
14
44
14
22
Прица
10
Забитцер
6
Лакнер
19
19
6
Лакнер
17
Помер
19
19
17
Помер
15
Лутовац
27
Ланг
27
Ланг
15
Лутовац
9
Шабби
9
Микич
9
Микич
9
Шабби
14
7
Скрбо
7
Скрбо
14
6
Шульцбахер
22
Окунгбова
22
Окунгбова
6
Шульцбахер
10
Забитцер
21
Рогель
21
Рогель
10
Забитцер
22
Прица
7
7
22
Прица
Остались в запасе
Рид
Тироль
1
Jonas Wendlinger
ВР
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
25
Фердинанд Освальд
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Остались в запасе
25
Фердинанд Освальд
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рид - Тироль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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