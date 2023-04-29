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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия Л
Рид - Аустрия Л: обзор матча 29 апреля 2023
Рид
29.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
4 : 4
Завершен
Аустрия Л
49'
D. Madritsch
57'
К. Ланг
74'
М. Мак (АГ)
6'
Л. Фридрикас (П)
36'
Я. Диаби
41'
Л. Фридрикас
90+4'
М. Чеукуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Аустрия Л
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
М. Чеукуа
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
К. Ланг
87'
78'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Я. Диаби
78'
Замена
А. Шмид
️️️️
Л. Фридрикас
76'
Желтая карточка
Д. Тифенбах
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
М. Мак
74'
Замена
M. Gragger
️️️️
Д. Унгар
64'
62'
Замена
Н. Мотика
️️️️
Адриэл
62'
Замена
Д. Тифенбах
️️️️
Ч. Тюркмен
ГОЛ! 2:3!
К. Ланг
Пас отдал
С. Шабби
57'
Желтая карточка
Д. Унгар
55'
ГОЛ! 1:3!
D. Madritsch
49'
46'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Х. Генуш
41'
ГОЛ! 0:3!
Л. Фридрикас
Пас отдал
Х. Генуш
36'
ГОЛ! 0:2!
Я. Диаби
Пас отдал
Л. Фридрикас
16'
Желтая карточка
Адриэл
11'
Желтая карточка
М. Мак
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Фридрикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
19
Diego Madritsch
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
21
Роко Юришич
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
35
Адриэл
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
2-3-2-3
1
Радлингер
4
Плавотич
66
Унгар
6
Лакнер
77
19
27
Ланг
15
Лутовац
9
Шабби
26
21
Юришич
4-3-2-1
27
Ширль
7
Гмайнер
29
Груйчич
31
Мак
21
Генуш
18
Тюркмен
23
Грабхер
35
Адриэл
86
Сурданович
77
Диаби
30
Фридрикас
27
Ланг
7
Кронбергер
7
Кронбергер
27
Ланг
66
Унгар
48
48
66
Унгар
21
Генуш
4
Бергер
4
Бергер
21
Генуш
18
Тюркмен
33
Тифенбах
33
Тифенбах
18
Тюркмен
77
Диаби
9
Чеукуа
9
Чеукуа
77
Диаби
35
Адриэл
20
Мотика
20
Мотика
35
Адриэл
30
Фридрикас
18
Шмид
18
Шмид
30
Фридрикас
Остались в запасе
Рид
Аустрия Л
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Остались в запасе
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Рид - Аустрия Л
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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8
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