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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рид
Вольфсберг - Рид: обзор матча 01 апреля 2023
Вольфсберг
01.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Рид
75'
М. Малоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Рид
Желтая карточка
М. Тафернер
90'
+2
Желтая карточка
Э. Омич
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Малоне
Пас отдал
Т. Рохер
75'
Замена
Т. Балло
️️️️
Т. Барибо
69'
63'
Замена
Ф. Помер
️️️️
M. Gragger
Замена
Т. Рохер
️️️️
Н. Ферачниг
60'
56'
Замена
К. Ланг
️️️️
Л. Кронбергер
46'
Замена
J. Turi
️️️️
А. Лутовац
43'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
Желтая карточка
Н. Ферачниг
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
19
Diego Madritsch
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
21
Роко Юришич
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
4-1-1-3
39
Бонманн
15
Оэрман
70
3
Шерцер
97
Ясич
18
Омич
30
Тафернер
11
Малоне
9
Барибо
18
Ферачниг
1-3-2-4
1
Радлингер
4
Плавотич
19
77
6
Лакнер
15
Лутовац
7
Кронбергер
48
9
Шабби
26
21
Юришич
18
Ферачниг
18
Рохер
18
Рохер
18
Ферачниг
9
Барибо
8
Балло
8
Балло
9
Барибо
15
Лутовац
19
19
15
Лутовац
7
Кронбергер
27
Ланг
27
Ланг
7
Кронбергер
48
17
Помер
17
Помер
48
Остались в запасе
Вольфсберг
Рид
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Jonas Wendlinger
ВР
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Вольфсберг - Рид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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