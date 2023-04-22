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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рид
Альтах - Рид: обзор матча 22 апреля 2023
Альтах
22.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рид
73'
А. Нухиу
55'
С. Шабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Рид
Замена
М. Лазетич
️️️️
Н. Бишоф
86'
83'
Замена
Л. Микич
️️️️
К. Ланг
Желтая карточка
А. Нухиу
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Нухиу
73'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Я. Юрчек
68'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Ш. Хаудум
68'
Желтая карточка
Ф. Штраус
65'
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Шабби
Пас отдал
Ф. Помер
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
М. Турнвальд
46'
29'
Желтая карточка
Ф. Помер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
77
Michael Martin
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Альтах
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
19
Diego Madritsch
ЦП
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
3-3-1-3
16
20
34
Турнвальд
17
Ягер
37
Эдокполор
4
Штраус
5
Гугганиг
27
Хаудум
9
Нухиу
27
Юрчек
27
Бишоф
2-2-2-4
1
Радлингер
4
Плавотич
66
Унгар
77
6
Лакнер
15
Лутовац
27
Ланг
21
Юришич
17
Помер
9
Шабби
26
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
27
Хаудум
20
Тартаротти
20
Тартаротти
27
Хаудум
27
Юрчек
22
22
27
Юрчек
27
Бишоф
8
Лазетич
8
Лазетич
27
Бишоф
27
Ланг
9
Микич
9
Микич
27
Ланг
Остались в запасе
Альтах
Рид
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Diego Madritsch
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Diego Madritsch
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Альтах - Рид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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