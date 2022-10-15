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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Рапид
Рид - Рапид: обзор матча 15 октября 2022
Рид
15.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
50'
К. Моншейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Рапид
90'
+1
Желтая карточка
Т. Шик
Замена
С. Шабби
️️️️
С. Нутц
89'
88'
Красная карточка
Л. Кверфельд
84'
Желтая карточка
М. Хофманн
80'
Замена
Д. Савич
️️️️
М. Груль
Замена
M. Gragger
️️️️
К. Микаэл
75'
72'
Желтая карточка
М. Груль
72'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Б. Циммерманн
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
К. Моншейн
67'
53'
Желтая карточка
А. Байич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Моншейн
50'
41'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
5
Роман Кершбаум
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
3-3-4
1
Радлингер
19
66
Унгар
4
Плавотич
22
Нутц
12
Микаэл
77
9
Микич
10
Вайссмайер
17
Помер
14
Моншейн
3-3-2-2
1
Хедл
5
Морман
28
Хофманн
14
Кверфельд
12
Байич
13
Шик
5
Кершбаум
18
Грайль
18
Груль
9
Циммерманн
9
Дрейф
14
Моншейн
7
Кронбергер
7
Кронбергер
14
Моншейн
22
Нутц
9
Шабби
9
Шабби
22
Нутц
12
Микаэл
48
48
12
Микаэл
9
Циммерманн
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
18
Груль
21
Савич
21
Савич
18
Груль
Остались в запасе
Рид
Рапид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Denizcan Cosgun
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Denizcan Cosgun
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рид - Рапид
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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