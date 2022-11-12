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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рид
Тироль - Рид: обзор матча 12 ноября 2022
Тироль
12.11.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Рид
36'
В. Мюллер
38'
Н. Прелец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Рид
Замена
J. Forst
️️️️
Н. Прелец
87'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Л. Шульцбахер
87'
87'
Замена
O. Kragl
️️️️
С. Нутц
72'
Замена
D. Cosgun
️️️️
M. Gragger
72'
Замена
К. Моншейн
️️️️
Л. Микич
Замена
О. Окунгбова
️️️️
С. Огринец
67'
Замена
Л. Риналди
️️️️
A. Ranacher
65'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Б. Блуме
64'
59'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Ю. Вайссмайер
Желтая карточка
Р. Бехоунек
53'
ГОЛ! 2:0!
Н. Прелец
Пас отдал
Т. Забитцер
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Мюллер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
6
Маркус Лакнер
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
14
44
5
Мюллер
10
Блуме
98
Огринец
99
Прелец
10
Забитцер
3-2-5
1
Радлингер
19
4
Плавотич
66
Унгар
22
Нутц
77
9
Микич
9
Шабби
10
Вайссмайер
17
Помер
48
98
Огринец
22
Окунгбова
22
Окунгбова
98
Огринец
10
Блуме
21
Рогель
21
Рогель
10
Блуме
99
Прелец
7
7
99
Прелец
6
Шульцбахер
14
14
6
Шульцбахер
14
7
Риналди
7
Риналди
14
22
Нутц
69
69
22
Нутц
48
7
7
48
10
Вайссмайер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
10
Вайссмайер
9
Микич
14
Моншейн
14
Моншейн
9
Микич
Остались в запасе
Тироль
Рид
13
B. Ozegovic
ВР
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Jonas Wendlinger
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Тироль - Рид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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