Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Штурм
Рид - Штурм: обзор матча 06 августа 2022
Рид
06.08.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
78'
К. Моншейн (П)
11'
К. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Штурм
Замена
Й. Вебербауэр
️️️️
К. Моншейн
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Моншейн
78'
78'
Замена
Э. Эмега
️️️️
К. Ланг
72'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Д. Аффенгрубер
Замена
С. Шабби
️️️️
Ю. Вайссмайер
70'
64'
Замена
Т. Хорват
️️️️
А. Прасс
63'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
Вторая желтая
Л. Микич
62'
Желтая карточка
Л. Микич
56'
56'
Желтая карточка
В. Демаку
46'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
М. Саркария
46'
Замена
Г. Вютрих
️️️️
Й. Горенц-Станкович
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Ланг
Пас отдал
В. Демаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
6
Весел Демаку
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
20
Philipp Birglehner
ЦЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
2-4-4
1
Радлингер
66
Унгар
4
Плавотич
6
Лакнер
77
4
Зигль
22
Нутц
9
Микич
10
Вайссмайер
17
Помер
14
Моншейн
3-4-1-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
25
Инголич
77
Любич
6
Демаку
23
Шнегг
22
Прасс
27
Ланг
11
Саркария
14
Моншейн
23
Вебербауэр
23
Вебербауэр
14
Моншейн
10
Вайссмайер
9
Шабби
9
Шабби
10
Вайссмайер
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
22
Прасс
14
Хорват
14
Хорват
22
Прасс
22
Аффенгрубер
25
Хирлендер
25
Хирлендер
22
Аффенгрубер
11
Саркария
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Саркария
27
Ланг
22
Эмега
22
Эмега
27
Ланг
Остались в запасе
Рид
Штурм
1
Jonas Wendlinger
ВР
20
Philipp Birglehner
ЦЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
20
Philipp Birglehner
ЦЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рид - Штурм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Рид
Штурм
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+