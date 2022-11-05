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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия К
Рид - Аустрия К: обзор матча 05 ноября 2022
Рид
05.11.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия К
30'
С. Шабби
78'
С. Шабби (П)
51'
М. Пинк
73'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Аустрия К
86'
Замена
М. Морейра
️️️️
К. Гезос
82'
Желтая карточка
Т. Марер
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
С. Шабби
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Шабби
78'
78'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Ридер
76'
Желтая карточка
Н. Виммер
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Пинк
Пас отдал
Ф. Ридер
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
К. Микаэл
62'
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Пинк
Пас отдал
С. Карвейна
46'
Замена
С. Карвейна
️️️️
К. Верницниг
39'
Желтая карточка
К. Верницниг
ГОЛ! 1:0!
С. Шабби
Пас отдал
Ф. Помер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
3-3-4
1
Радлингер
19
66
Унгар
4
Плавотич
22
Нутц
12
Микаэл
77
9
Микич
48
17
Помер
9
Шабби
3-2-3-1-1
13
Менцель
8
Гезос
31
Марер
37
Виммер
5
Блауэнштайнер
33
Шумахер
18
Ирвинг
24
Цветко
24
Верницниг
33
Ридер
32
Пинк
9
Шабби
7
Кронбергер
7
Кронбергер
9
Шабби
12
Микаэл
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
12
Микаэл
8
Гезос
6
Морейра
6
Морейра
8
Гезос
24
Верницниг
30
Карвейна
30
Карвейна
24
Верницниг
33
Ридер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
33
Ридер
Остались в запасе
Рид
Аустрия К
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Denizcan Cosgun
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Denizcan Cosgun
ЦП
69
Oliver Kragl
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Рид - Аустрия К
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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Аустрия К
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