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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Зальцбург
Рид - Зальцбург: обзор матча 10 сентября 2022
Рид
10.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Зальцбург
5'
Б. Шешко
15'
Ж. Адаму
71'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Зальцбург
Желтая карточка
Л. Кронбергер
82'
Замена
С. Шабби
️️️️
К. Моншейн
78'
Замена
O. Kragl
️️️️
К. Микаэл
78'
73'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Дедич
71'
ГОЛ! 0:3!
Н. Окафор
Пас отдал
А. Дедич
64'
Замена
Фернандо
️️️️
М. Кьергор
63'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Б. Шешко
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Ю. Вайссмайер
58'
Замена
Й. Вебербауэр
️️️️
М. Лакнер
58'
54'
Красная карточка
Ж. Адаму
46'
Замена
И. Диарра
️️️️
Н. Капалдо
46'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Д. Камери
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Адаму
Замена
J. Turi
️️️️
М. Зигль
44'
Красная карточка
Л. Микич
42'
Пенальти не реализован!
К. Моншейн
30'
15'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
Н. Капалдо
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
М. Кьергор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
70
Дижон Камери
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
1-5-4
1
Радлингер
4
Плавотич
4
Зигль
12
Микаэл
22
Нутц
77
6
Лакнер
9
Микич
14
Моншейн
17
Помер
10
Вайссмайер
4-1-1-2-2
16
Кен
37
Дедич
13
Бернардо
31
Павлович
17
Ульмер
29
Гурна
24
Капалдо
70
Камери
14
Кьергор
20
Адаму
30
Шешко
4
Зигль
19
19
4
Зигль
6
Лакнер
23
Вебербауэр
23
Вебербауэр
6
Лакнер
12
Микаэл
69
69
12
Микаэл
10
Вайссмайер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
10
Вайссмайер
14
Моншейн
9
Шабби
9
Шабби
14
Моншейн
30
Шешко
19
Окафор
19
Окафор
30
Шешко
37
Дедич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
37
Дедич
70
Камери
13
Зайвальд
13
Зайвальд
70
Камери
24
Капалдо
5
Диарра
5
Диарра
24
Капалдо
14
Кьергор
11
Фернандо
11
Фернандо
14
Кьергор
Остались в запасе
Рид
Зальцбург
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Denizcan Cosgun
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Denizcan Cosgun
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Рид - Зальцбург
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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