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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рид
Тироль - Рид: обзор матча 12 мая 2023
Тироль
12.05.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
1 : 1
Завершен
Рид
37'
Ю. Эртльталер
1'
С. Шабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Рид
90'
+8
Красная карточка
Р. Юришич
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ю. Эртльталер
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
90'
89'
Желтая карточка
М. Лакнер
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
84'
84'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
А. Лутовац
Замена
Ж. Рогель
️️️️
A. Ranacher
78'
69'
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Шабби
68'
Желтая карточка
С. Радлингер
Желтая карточка
Б. Блуме
68'
68'
Замена
М. Лакнер
️️️️
М. Зигль
64'
Желтая карточка
M. Gragger
56'
Замена
M. Gragger
️️️️
Р. Юришич
43'
Желтая карточка
D. Madritsch
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эртльталер
Пас отдал
В. Мюллер
37'
Желтая карточка
A. Ranacher
10'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Шабби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
19
Diego Madritsch
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
6
Cem Üstündag
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
6
Маркус Лакнер
ЦП
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
20
Бахер
26
6
Шульцбахер
6
Бехоунек
7
Эртльталер
5
Мюллер
10
Блуме
14
7
10
Забитцер
2-3-2-3
1
Радлингер
66
Унгар
4
Плавотич
4
Зигль
77
19
15
Лутовац
27
Ланг
9
Шабби
21
Юришич
26
14
21
Рогель
21
Рогель
14
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
7
Эртльталер
14
14
7
Эртльталер
4
Зигль
6
Лакнер
6
Лакнер
4
Зигль
15
Лутовац
7
Кронбергер
7
Кронбергер
15
Лутовац
9
Шабби
9
Микич
9
Микич
9
Шабби
21
Юришич
48
48
21
Юришич
Остались в запасе
Тироль
Рид
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
6
Cem Üstündag
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Jonas Wendlinger
ВР
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
6
Cem Üstündag
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Тироль - Рид
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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