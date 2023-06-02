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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Вольфсберг
Рид - Вольфсберг: обзор матча 02 июня 2023
Рид
02.06.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсберг
44'
К. Ланг (П)
74'
Т. Барибо
81'
Т. Барибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Вольфсберг
Желтая карточка
Д. Унгар
90'
81'
ГОЛ! 1:2!
Т. Барибо
Пас отдал
С. Пизингер
74'
ГОЛ! 1:1!
Т. Барибо
Пас отдал
А. Боакье
Желтая карточка
N. Stosic
70'
66'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
М. Ляйтгеб
Замена
Й. Вебербауэр
️️️️
Ф. Помер
63'
Желтая карточка
Р. Юришич
59'
Замена
С. Шабби
️️️️
Л. Микич
46'
Замена
N. Stosic
️️️️
D. Madritsch
46'
46'
Замена
М. Новак
️️️️
А. Ясич
46'
Замена
А. Боакье
️️️️
Т. Рохер
46'
Замена
М. Малоне
️️️️
Т. Балло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ланг
44'
Желтая карточка
К. Ланг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
19
Julian Turi
ЦЗ
17
Филипп Помер
ЛВ
19
Diego Madritsch
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
48
Matthias Gragger
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
20
Августин Боакье
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
3-3-2-2
1
Радлингер
21
Юришич
19
66
Унгар
19
6
Лакнер
45
17
Помер
27
Ланг
9
Микич
10
Вайссмайер
3-5-1-1
39
Бонманн
97
Ясич
22
Баумгартнер
15
Оэрман
8
Пизингер
14
Мюллер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
18
Ферачниг
8
Балло
9
Барибо
17
Помер
23
Вебербауэр
23
Вебербауэр
17
Помер
19
37
37
19
9
Микич
9
Шабби
9
Шабби
9
Микич
16
Ляйтгеб
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
16
Ляйтгеб
97
Ясич
27
Новак
27
Новак
97
Ясич
18
Рохер
20
Боакье
20
Боакье
18
Рохер
8
Балло
11
Малоне
11
Малоне
8
Балло
Остались в запасе
Рид
Вольфсберг
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Остались в запасе
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рид - Вольфсберг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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