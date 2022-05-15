Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Javier Vet - статистика

#15 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
25
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
НЕК
0 : 1
15.05.2022
Фортуна
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
3 : 2
11.05.2022
НЕК
55' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
НЕК
1 : 0
08.05.2022
Гоу Эхед Иглс
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Утрехт
1 : 0
29.04.2022
НЕК
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
НЕК
0 : 1
23.04.2022
Аякс
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
НЕК
0 : 2
09.04.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Камбур
1 : 2
03.04.2022
НЕК
63' - 90'
78'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
НЕК
0 : 0
19.03.2022
Спарта
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
4 : 3
12.03.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Витесс
4 : 1
27.02.2022
НЕК
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
1 : 1
19.02.2022
РКС Ваалвейк
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
0 : 1
13.02.2022
НЕК
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Зволле
1 : 1
05.02.2022
НЕК
1' - 90'
42'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
НЕК
0 : 0
15.01.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
22.12.2021
НЕК
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
19.12.2021
НЕК
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
НЕК
1 : 2
12.12.2021
ПСВ
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
05.12.2021
НЕК
64' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
2 : 3
26.11.2021
Камбур
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
20.11.2021
НЕК
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
НЕК
1 : 1
06.11.2021
Херенвен
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 0
31.10.2021
Гронинген
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Твенте
1 : 2
24.10.2021
НЕК
75' - 90'
76'
85'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
0 : 1
17.10.2021
Витесс
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 3
02.10.2021
НЕК
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
5 : 3
25.09.2021
НЕК
68' - 90'
74'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
0 : 3
22.09.2021
Утрехт
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Спарта
1 : 1
17.09.2021
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
0 : 1
29.08.2021
НЕК
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
НЕК
2 : 0
20.08.2021
Зволле
Был в запасе
Главные новости
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
6
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
8
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+