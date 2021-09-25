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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - НЕК
Фейеноорд - НЕК: обзор матча 25 сентября 2021
Фейеноорд
25.09.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
5 : 3
Завершен
НЕК
14'
О. Кекчю (П)
17'
Л. Синистерра
80'
Г. Тил
89'
Г. Тил
90+2'
С. Дессер
32'
М. Маттссон
44'
C. Odenthal
74'
К. Вердонк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - НЕК
Желтая карточка
Л. Гертрейда
90'
+4
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
О. Кекчю
90'
+3
ГОЛ! 5:3!
С. Дессер
Пас отдал
Б. Линссен
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
Г. Тил
Пас отдал
Б. Линссен
89'
85'
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
Д. Окита
85'
Замена
Р. Гут
️️️️
Э. Баррето
ГОЛ! 3:3!
Г. Тил
Пас отдал
О. Кекчю
80'
79'
Желтая карточка
И. Маркес
74'
ГОЛ! 2:3!
К. Вердонк
Пас отдал
J. Vet
74'
Замена
К. Вердонк
️️️️
М. Маттссон
68'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
68'
Замена
О. Ромени
️️️️
Э. Тавсан
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Й. Торнстра
67'
Замена
С. Дессер
️️️️
А. Джаханбакш
67'
Желтая карточка
О. Кекчю
55'
44'
ГОЛ! 2:2!
C. Odenthal
Пас отдал
Д. Окита
32'
ГОЛ! 2:1!
М. Маттссон
Пас отдал
Д. Окита
ГОЛ! 2:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
М. Сенеси
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Кекчю
14'
13'
Желтая карточка
М. Брандерхорст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
4-4-1-1
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
4
Маркес
26
28
ван Рой
20
Шоне
5
Бруйин
7
Тавсан
8
Баррето
14
Окита
8
Маттссон
6
Кекчю
3
Хендрикс
3
Хендрикс
6
Кекчю
21
Торнстра
14
Эушнес
14
Эушнес
21
Торнстра
11
Джаханбакш
9
Дессер
9
Дессер
11
Джаханбакш
14
Окита
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
14
Окита
8
Маттссон
24
Вердонк
24
Вердонк
8
Маттссон
8
Баррето
3
Гут
3
Гут
8
Баррето
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
7
Тавсан
10
Ромени
10
Ромени
7
Тавсан
Остались в запасе
Фейеноорд
НЕК
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
22
Робин Руфс
ВР
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Фейеноорд - НЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
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