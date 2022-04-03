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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - НЕК
Камбур - НЕК: обзор матча 03 апреля 2022
Камбур
03.04.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 2
Завершен
НЕК
11'
М. Паулиссен
3'
Д. Окита
78'
J. Vet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - НЕК
90'
+4
Замена
А. Акман
️️️️
Д. Окита
Замена
М. Тол
️️️️
E. Schouten
90'
+4
Замена
Н. Додеман
️️️️
К. МакИнтош
90'
+3
78'
ГОЛ! 1:2!
J. Vet
Пас отдал
Д. Окита
70'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
М. Маттссон
70'
Замена
К. Вердонк
️️️️
С. Эль-Каруани
Замена
Д. Самбисса
️️️️
П. Йостен
70'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
70'
63'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
58'
Желтая карточка
Д. Бруйин
29'
Желтая карточка
И. Бронкхорст
Замена
J. ter Heide
️️️️
М. Худемакерс
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Паулиссен
Пас отдал
П. Йостен
11'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
5'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
НЕК
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Javier Vet
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
12
Wilfried Bony
ЦФ
4-3-3
12
24
Бангура
3
МакИнтош
4
5
Шмидт
6
Паулиссен
4
Худемакерс
23
Якобс
17
Йостен
17
Ульдрикис
47
Каллон
3-3-1-2-1
31
Брандерхорст
3
Гут
26
4
Маркес
22
Бронкхорст
5
Бруйин
34
Эль-Каруани
20
Шоне
7
Тавсан
14
Окита
8
Маттссон
4
Худемакерс
2
2
4
Худемакерс
4
3
Тол
3
Тол
4
17
Йостен
7
Самбисса
7
Самбисса
17
Йостен
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
3
МакИнтош
7
Додеман
7
Додеман
3
МакИнтош
34
Эль-Каруани
24
Вердонк
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
8
Маттссон
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
8
Маттссон
14
Окита
19
Акман
19
Акман
14
Окита
Остались в запасе
Камбур
НЕК
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
20
Дэнни Вукович
ЦФ
12
Wilfried Bony
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
20
Дэнни Вукович
ЦФ
12
Wilfried Bony
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Камбур - НЕК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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