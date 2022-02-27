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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - НЕК
Витесс - НЕК: обзор матча 27 февраля 2022
Витесс
27.02.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 24 тур
4 : 1
Завершен
НЕК
54'
Д. Дехи
56'
Д. Ороз
80'
Д. Ороз
90+5'
Т. Бейтинк
49'
М. Дуэлунн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - НЕК
Желтая карточка
Т. Бейтинк
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
Т. Бейтинк
Пас отдал
М. Беро
90'
+5
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Домджони
83'
Желтая карточка
Д. Ороз
81'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ороз
80'
79'
Замена
А. Акман
️️️️
C. Odenthal
72'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Пропер
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Н. Фредериксен
66'
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Манхоф
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ороз
Пас отдал
Э. Даса
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дехи
Пас отдал
Э. Даса
54'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Дуэлунн
46'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
М. Маттссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
11
Гьян де Регт
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
17
Нилс Россен
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
3-2-3-2
1
Хувен
5
Ороз
5
Дехи
14
Расмуссен
42
Манхоф
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
8
Домджони
8
Фредериксен
17
Опенда
3-2-2-2-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
26
4
Маркес
3
Гут
34
Эль-Каруани
6
Пропер
8
Баррето
7
Тавсан
14
Окита
8
Маттссон
42
Манхоф
37
Хайек
37
Хайек
42
Манхоф
8
Домджони
8
Вруг
8
Вруг
8
Домджони
8
Фредериксен
29
Бейтинк
29
Бейтинк
8
Фредериксен
6
Пропер
15
15
6
Пропер
8
Маттссон
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
8
Маттссон
26
19
Акман
19
Акман
26
Остались в запасе
Витесс
НЕК
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Гьян де Регт
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Гьян де Регт
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Витесс - НЕК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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