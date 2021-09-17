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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - НЕК
Спарта - НЕК: обзор матча 17 сентября 2021
Спарта
17.09.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
44'
С. Мейнанс
28'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - НЕК
85'
Желтая карточка
Л. Шоне
Замена
Л. Янс
️️️️
Д. Абелс
80'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
М. Осман
80'
79'
Желтая карточка
Э. Баррето
76'
Замена
Э. Баррето
️️️️
М. Дуэлунн
Желтая карточка
Д. Абелс
73'
Замена
Я. Масурас
️️️️
С. Мейнанс
71'
Замена
М. Энгельс
️️️️
В. ван Крой
71'
70'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
А. Акман
Желтая карточка
А. Ауассар
62'
60'
Замена
М. Маттссон
️️️️
Д. Бруйин
Замена
Э. Эмега
️️️️
B. Smeets
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Мейнанс
44'
36'
Желтая карточка
А. Акман
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окита
Пас отдал
Д. Бруйин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
21
Яннис Масурас
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
3-3-5
18
Пинту
3
Вриндс
2
Абелс
10
6
Ауассар
14
Осман
32
ван Крой
40
Окойе
13
Хейлен
21
Мейнанс
9
Ти
4-3-2-1
31
Брандерхорст
26
4
Маркес
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
6
Пропер
20
Шоне
14
Окита
10
Дуэлунн
19
Акман
21
Мейнанс
21
Масурас
21
Масурас
21
Мейнанс
14
Осман
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
14
Осман
2
Абелс
21
Янс
21
Янс
2
Абелс
10
22
Эмега
22
Эмега
10
32
ван Крой
8
Энгельс
8
Энгельс
32
ван Крой
19
Акман
7
Тавсан
7
Тавсан
19
Акман
10
Дуэлунн
8
Баррето
8
Баррето
10
Дуэлунн
5
Бруйин
8
Маттссон
8
Маттссон
5
Бруйин
Остались в запасе
Спарта
НЕК
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Спарта - НЕК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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