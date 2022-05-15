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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Фортуна
НЕК - Фортуна: обзор матча 15 мая 2022
НЕК
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
0 : 1
Завершен
Фортуна
13'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Фортуна
90'
+2
Желтая карточка
Я. ван Ош
90'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Замена
R. Van Eijden
️️️️
И. Маркес
87'
Замена
Э. Баррето
️️️️
Д. Окита
87'
81'
Замена
Д. Кокс
️️️️
М. Тирпа
74'
Замена
C. Benschop
️️️️
П. Глэдон
74'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
Т. Теки
72'
Желтая карточка
Л. Семеду
Замена
J. Vet
️️️️
М. Дуэлунн
60'
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
Д. Бруйин
59'
46'
Замена
Л. Семеду
️️️️
S. Baghdadi
35'
Желтая карточка
S. Baghdadi
Желтая карточка
Л. Шоне
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
П. Глэдон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фортуна
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Гут
28
ван Рой
5
Бруйин
20
Шоне
10
Дуэлунн
14
Окита
7
Тавсан
19
Акман
4-3-1-3
4
Анга
22
Сиовас
12
Пинту
25
Тирпа
6
Дуарте
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
5
19
Глэдон
1
ван Ош
5
Бруйин
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
5
Бруйин
4
Маркес
3
3
4
Маркес
10
Дуэлунн
15
15
10
Дуэлунн
14
Окита
8
Баррето
8
Баррето
14
Окита
25
Тирпа
27
Кокс
27
Кокс
25
Тирпа
5
7
Семеду
7
Семеду
5
5
Теки
17
17
5
Теки
19
Глэдон
35
35
19
Глэдон
Остались в запасе
НЕК
Фортуна
22
Робин Руфс
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
34
Майкл Веррипс
ВР
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча НЕК - Фортуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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30 октября
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