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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - НЕК
РКС Ваалвейк - НЕК: обзор матча 05 декабря 2021
РКС Ваалвейк
05.12.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 15 тур
2 : 1
Завершен
НЕК
28'
Й. Одгор
16'
Д. Бруйин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - НЕК
Желтая карточка
А. Азхил
90'
85'
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
М. Маттссон
84'
Желтая карточка
К. Вердонк
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Августинс
83'
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
И. Бель Хассани
82'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
Х. Гаари
82'
76'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Д. Пропер
65'
Желтая карточка
C. Odenthal
64'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
Желтая карточка
Ш. Адевойе
62'
Желтая карточка
С. Августинс
54'
47'
Желтая карточка
И. Маркес
46'
Замена
О. Ромени
️️️️
А. Акман
46'
Замена
К. Вердонк
️️️️
Э. Тавсан
Замена
С. Августинс
️️️️
В. Анита
46'
ГОЛ! 1:1!
Й. Одгор
Пас отдал
И. Бель Хассани
28'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруйин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
4
Шоун Адевойе
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
28
Александр Бюттнер
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
4-1-5
1
Вессен
21
Меленстен
3
Гаари
2
Бакари
33
ван ден Бейс
46
Азхил
6
Анита
14
21
Одгор
11
Бель Хассани
4
Адевойе
4-4-2
31
Брандерхорст
4
Маркес
26
34
Эль-Каруани
28
ван Рой
20
Шоне
7
Тавсан
5
Бруйин
6
Пропер
8
Маттссон
19
Акман
Августинс
27
27
Августинс
3
Гаари
28
Бюттнер
28
Бюттнер
3
Гаари
11
Бель Хассани
8
8
11
Бель Хассани
6
Анита
26
Августинс
26
Августинс
6
Анита
7
Тавсан
24
Вердонк
24
Вердонк
7
Тавсан
8
Маттссон
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
8
Маттссон
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
6
Пропер
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
6
Пропер
19
Акман
10
Ромени
10
Ромени
19
Акман
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
НЕК
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Робин Руфс
ВР
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча РКС Ваалвейк - НЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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