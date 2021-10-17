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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Витесс
НЕК - Витесс: обзор матча 17 октября 2021
НЕК
17.10.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
0 : 1
Завершен
Витесс
16'
Н. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Витесс
90'
+1
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
У. Дарфалу
85'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Л. Опенда
84'
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Виттек
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
84'
Замена
К. Вердонк
️️️️
С. Эль-Каруани
83'
74'
Замена
П. Вруг
️️️️
Я. Гбоу
Замена
А. Акман
️️️️
Э. Баррето
69'
68'
Желтая карточка
Р. Базур
66'
Желтая карточка
М. Виттек
65'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Н. Фредериксен
Замена
P. Ruiz
️️️️
М. Дуэлунн
60'
59'
Желтая карточка
С. Тронстад
58'
Желтая карточка
Л. Опенда
Желтая карточка
Э. Баррето
53'
Желтая карточка
Б. ван Рой
44'
Желтая карточка
И. Маркес
39'
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фредериксен
Пас отдал
У. Дарфалу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
19
Pedro Ruiz
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
4-4-2
31
Брандерхорст
4
Маркес
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
26
8
Баррето
5
Бруйин
20
Шоне
7
Тавсан
10
Дуэлунн
14
Окита
2-1-1-5
15
Шуберт
2
Даса
5
Дехи
23
Базур
34
Гбоу
32
Виттек
14
Расмуссен
9
Дарфалу
8
Фредериксен
17
Опенда
34
Эль-Каруани
24
Вердонк
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
8
Баррето
19
Акман
19
Акман
8
Баррето
10
Дуэлунн
19
19
10
Дуэлунн
32
Виттек
37
Хайек
37
Хайек
32
Виттек
34
Гбоу
8
Вруг
8
Вруг
34
Гбоу
17
Опенда
5
Ороз
5
Ороз
17
Опенда
8
Фредериксен
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Фредериксен
9
Дарфалу
81
Фон Мос
81
Фон Мос
9
Дарфалу
Остались в запасе
НЕК
Витесс
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
27
Ромарик Япи
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча НЕК - Витесс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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