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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - НЕК
Гоу Эхед Иглс - НЕК: обзор матча 19 декабря 2021
Гоу Эхед Иглс
19.12.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
0 : 2
Завершен
НЕК
29'
Э. Тавсан
37'
Д. Бруйин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - НЕК
85'
Замена
J. Vet
️️️️
Э. Тавсан
Замена
J. Mulenga
️️️️
Я. Ботос
85'
Замена
F. Ross
️️️️
Р. Оратмангоен
85'
Замена
Г. Наубер
️️️️
Д. Идзес
85'
Желтая карточка
М. Дейл
79'
75'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Д. Бруйин
74'
Замена
А. Акман
️️️️
М. Маттссон
Замена
Б. Лукассен
️️️️
Б. Куйперс
68'
Замена
О. Хайль
️️️️
И. Лидберг
68'
50'
Замена
К. Вердонк
️️️️
С. Эль-Каруани
40'
Желтая карточка
Д. Пропер
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Бруйин
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Тавсан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
3-5-1-1
1
Хан
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
11
Оратмангоен
20
Броуверс
88
Ромменс
21
Идзес
90
Ботос
14
Кордоба
3
Лидберг
3-2-4-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
26
3
Гут
4
Маркес
34
Эль-Каруани
6
Пропер
5
Бруйин
7
Тавсан
20
Шоне
8
Маттссон
5
Куйперс
2
Лукассен
2
Лукассен
5
Куйперс
3
Лидберг
19
Хайль
19
Хайль
3
Лидберг
11
Оратмангоен
17
17
11
Оратмангоен
90
Ботос
27
27
90
Ботос
21
Идзес
3
Наубер
3
Наубер
21
Идзес
34
Эль-Каруани
24
Вердонк
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
7
Тавсан
15
15
7
Тавсан
5
Бруйин
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
5
Бруйин
8
Маттссон
19
Акман
19
Акман
8
Маттссон
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
НЕК
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - НЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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