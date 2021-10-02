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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - НЕК
Фортуна - НЕК: обзор матча 02 октября 2021
Фортуна
02.10.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
1 : 3
Завершен
НЕК
34'
М. Сентьенс (П)
21'
Д. Окита
26'
Э. Тавсан
52'
Д. Бруйин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - НЕК
90'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
87'
Замена
А. Акман
️️️️
Э. Тавсан
Желтая карточка
Р. Йохансон
85'
Замена
T. Lake
️️️️
М. Анга
72'
52'
ГОЛ! 1:3!
Д. Бруйин
Пас отдал
Д. Окита
Замена
Р. Йохансон
️️️️
Т. Теки
46'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
Р. Янссен
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Бруйин
41'
Желтая карточка
C. Odenthal
Желтая карточка
Т. Теки
37'
Замена
Т. Нослин
️️️️
A. Musaba
35'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Сентьенс
34'
26'
ГОЛ! 0:2!
Э. Тавсан
Пас отдал
Д. Окита
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окита
Пас отдал
Б. ван Рой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
4
Мартин Анга
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
3-2-5
38
4
Янссен
12
Пинту
20
Сентьенс
6
Дуарте
19
1
ван Ош
27
Кокс
5
Теки
97
4-4-1-1
31
Брандерхорст
4
Маркес
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
26
20
Шоне
5
Бруйин
7
Тавсан
8
Баррето
14
Окита
8
Маттссон
5
Теки
20
Йохансон
20
Йохансон
5
Теки
19
14
Нослин
14
Нослин
19
4
Анга
26
26
4
Анга
4
Янссен
17
17
4
Янссен
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
7
Тавсан
19
Акман
19
Акман
7
Тавсан
Остались в запасе
Фортуна
НЕК
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Фортуна - НЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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