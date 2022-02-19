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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - РКС Ваалвейк
НЕК - РКС Ваалвейк: обзор матча 19 февраля 2022
НЕК
19.02.2022, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
88'
Д. Окита
18'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - РКС Ваалвейк
90'
+3
Желтая карточка
Х. Гаари
90'
+1
Желтая карточка
А. Туба
Желтая карточка
Л. Шоне
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Окита
Пас отдал
Э. Тавсан
88'
Замена
J. Vet
️️️️
М. Маттссон
80'
Замена
К. Вердонк
️️️️
С. Эль-Каруани
80'
80'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
Желтая карточка
C. Odenthal
79'
71'
Желтая карточка
А. Бюттнер
Замена
Д. Пропер
️️️️
Э. Баррето
69'
68'
Замена
С. Бакари
️️️️
Р. ван дер Венне
67'
Замена
F. Stokkers
️️️️
М. Крамер
61'
Замена
А. Азхил
️️️️
Я. Укили
Замена
А. Акман
️️️️
Р. Гут
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Венне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
6
Вурнон Анита
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Mathias de Wolf
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Брандерхорст
4
Маркес
26
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
3
Гут
8
Баррето
20
Шоне
14
Окита
7
Тавсан
8
Маттссон
3-2-1-4
1
Вессен
3
Гаари
21
Меленстен
4
Адевойе
28
Бюттнер
5
Туба
10
ван дер Венне
21
Одгор
29
Крамер
5
Укили
6
Анита
34
Эль-Каруани
24
Вердонк
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
8
Баррето
6
Пропер
6
Пропер
8
Баррето
8
Маттссон
15
15
8
Маттссон
3
Гут
19
Акман
19
Акман
3
Гут
10
ван дер Венне
2
Бакари
2
Бакари
10
ван дер Венне
5
Укили
46
Азхил
46
Азхил
5
Укили
29
Крамер
27
27
29
Крамер
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
Остались в запасе
НЕК
РКС Ваалвейк
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча НЕК - РКС Ваалвейк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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