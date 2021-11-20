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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - НЕК
АЗ Алкмаар - НЕК: обзор матча 20 ноября 2021
АЗ Алкмаар
20.11.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
90+3'
З. Абухляль
9'
Д. Бруйин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - НЕК
ГОЛ! 1:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Х. Эвьен
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
85'
83'
Замена
К. Вердонк
️️️️
М. Маттссон
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
83'
Замена
️️️️
П. Хацидиакос
83'
Замена
А. Витри
️️️️
Ю. Сугавара
77'
72'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
72'
Замена
️️️️
Э. Баррето
64'
Замена
P. Ruiz
️️️️
А. Акман
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Ф. Мидтсьё
64'
Замена
️️️️
А. Гюдмюндссон
64'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруйин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
19
Pedro Ruiz
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
18
Мидтсьё
20
де Вит
8
Класи
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
4-3-1-2
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
28
ван Рой
4
Маркес
26
20
Шоне
5
Бруйин
8
Баррето
14
Окита
19
Акман
8
Маттссон
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
28
Сугавара
16
Витри
16
Витри
28
Сугавара
18
Мидтсьё
26
Эвьен
26
Эвьен
18
Мидтсьё
8
Маттссон
24
Вердонк
24
Вердонк
8
Маттссон
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
19
Акман
19
19
19
Акман
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
НЕК
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча АЗ Алкмаар - НЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
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