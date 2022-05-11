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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - НЕК
ПСВ - НЕК: обзор матча 11 мая 2022
ПСВ
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 2
Завершен
НЕК
26'
Р. Доан
36'
Э. Гутьеррес
61'
Э. Захави
66'
М. Дуэлунн
72'
Д. Окита (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - НЕК
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
К. Гакпо
90'
+4
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Р. Доан
88'
72'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Окита
Замена
М. Ромеро
️️️️
Э. Захави
70'
67'
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
Э. Тавсан
66'
ГОЛ! 3:1!
М. Дуэлунн
Пас отдал
Б. ван Рой
ГОЛ! 3:0!
Э. Захави
Пас отдал
Ф. Макс
61'
55'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Д. Бруйин
55'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Пропер
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
46'
ГОЛ! 2:0!
Э. Гутьеррес
Пас отдал
И. Сангаре
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Доан
Пас отдал
Н. Мадуэке
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Mathias de Wolf
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
3-1-1-3-2
38
Мвого
30
Макс
4
Тезе
17
Жуниор
6
Сангаре
35
Гутьеррес
18
Гакпо
27
Гетце
20
Доан
7
Захави
20
Мадуэке
4-1-2-2-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
4
Маркес
3
Гут
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
14
Окита
19
Акман
20
Доан
37
Ледесма
37
Ледесма
20
Доан
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
18
Гакпо
11
Бакайоко
11
Бакайоко
18
Гакпо
7
Захави
19
Ромеро
19
Ромеро
7
Захави
7
Тавсан
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
7
Тавсан
6
Пропер
15
15
6
Пропер
5
Бруйин
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
5
Бруйин
Остались в запасе
ПСВ
НЕК
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
22
Робин Руфс
ВР
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча ПСВ - НЕК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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