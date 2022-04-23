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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Аякс
НЕК - Аякс: обзор матча 23 апреля 2022
НЕК
23.04.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
88'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Аякс
90'
+2
Замена
Э. Альварес
️️️️
Р. Гравенберх
88'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
М. Кудус
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Окита
86'
85'
Замена
М. Кудус
️️️️
К. Тэйлор
Замена
R. Van Eijden
️️️️
К. Вердонк
71'
Желтая карточка
Р. Гут
59'
Желтая карточка
Л. Шоне
55'
53'
Желтая карточка
Д. Блинд
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
М. Маттссон
51'
46'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергейс
45'
+3
Замена
Л. ван Гелдерен
️️️️
П. Схюрс
33'
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Javier Vet
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Брандерхорст
4
Маркес
28
ван Рой
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
3
Гут
20
Шоне
14
Окита
7
Тавсан
8
Маттссон
4-3-2-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
4
Схюрс
12
Тимбер
3
Тальяфико
23
Бергейс
8
Гравенберх
24
Тэйлор
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
24
Вердонк
3
3
24
Вердонк
14
Окита
15
15
14
Окита
8
Маттссон
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
8
Маттссон
4
Схюрс
4
ван Гелдерен
4
ван Гелдерен
4
Схюрс
8
Гравенберх
4
Альварес
4
Альварес
8
Гравенберх
24
Тэйлор
20
Кудус
20
Кудус
24
Тэйлор
23
Бергейс
9
Бробби
9
Бробби
23
Бергейс
Остались в запасе
НЕК
Аякс
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча НЕК - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
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