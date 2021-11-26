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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Камбур
НЕК - Камбур: обзор матча 26 ноября 2021
НЕК
26.11.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 3
Завершен
Камбур
31'
Э. Баррето
36'
А. Акман
17'
Д. Якобс
52'
Р. Ульдрикис
66'
А. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Камбур
Желтая карточка
Л. Шоне
90'
+4
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
И. Маркес
87'
Замена
О. Ромени
️️️️
М. Маттссон
85'
Замена
Д. Пропер
️️️️
Э. Баррето
85'
82'
Замена
J. ter Heide
️️️️
Д. Якобс
82'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Р. Маулун
Замена
К. Вердонк
️️️️
С. Эль-Каруани
75'
74'
Желтая карточка
А. Бангура
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
74'
70'
Замена
М. Гуллит
️️️️
E. Schouten
66'
ГОЛ! 2:3!
А. Бангура
58'
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
58'
Замена
М. Брей
️️️️
Н. Додеман
Желтая карточка
И. Маркес
55'
52'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ульдрикис
Желтая карточка
Э. Тавсан
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Акман
36'
ГОЛ! 1:1!
Э. Баррето
Пас отдал
Л. Шоне
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Якобс
Пас отдал
Н. Додеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
23
Thomas Beekman
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
4-4-2
31
Брандерхорст
28
ван Рой
4
Маркес
26
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
20
Шоне
7
Тавсан
8
Баррето
8
Маттссон
19
Акман
4-3-3
1
Стевенс
4
24
Бангура
5
Шмидт
3
МакИнтош
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
17
Ульдрикис
47
Каллон
7
Додеман
34
Эль-Каруани
24
Вердонк
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
4
Маркес
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
4
Маркес
8
Баррето
6
Пропер
6
Пропер
8
Баррето
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
8
Маттссон
10
Ромени
10
Ромени
8
Маттссон
4
40
Гуллит
40
Гуллит
4
23
Якобс
2
2
23
Якобс
10
Маулун
6
Паулиссен
6
Паулиссен
10
Маулун
7
Додеман
14
Брей
14
Брей
7
Додеман
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
Остались в запасе
НЕК
Камбур
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча НЕК - Камбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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