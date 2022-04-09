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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Твенте
НЕК - Твенте: обзор матча 09 апреля 2022
НЕК
09.04.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 2
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Javier Vet
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
12
Wilfried Bony
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
3
Гут
4
Маркес
28
ван Рой
5
Бруйин
20
Шоне
14
Окита
7
Тавсан
8
Маттссон
19
Акман
3-2-2-3
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
6
Зерруки
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
11
Ротс
5
Смал
9
Угальде
Остались в запасе
НЕК
Твенте
22
Робин Руфс
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
12
Wilfried Bony
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
3
Rens Van Eijden
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
18
Mathias de Wolf
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
12
Wilfried Bony
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча НЕК - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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