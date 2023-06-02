Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Csaba Bukta - статистика

#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
22
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
02.06.2023
Альтах
76' - 90'
79'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
1 : 1
27.05.2023
Аустрия Л
1' - 72'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 1
19.05.2023
Альтах
1' - 76'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
13.05.2023
Хартберг
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
0 : 0
05.05.2023
Альтах
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
0 : 2
28.04.2023
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 0
01.04.2023
Тироль
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
1 : 1
19.03.2023
Альтах
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 2
12.03.2023
Рид
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
3 : 0
05.03.2023
Альтах
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Рапид
3 : 0
19.02.2023
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Альтах
0 : 1
12.02.2023
ЛАСК
1' - 63'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Аустрия Л
3 : 0
12.11.2022
Альтах
1' - 68'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
1 : 1
06.11.2022
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
2 : 1
30.10.2022
Альтах
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
2 : 3
23.10.2022
Альтах
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Альтах
1 : 0
16.10.2022
Хартберг
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 3
08.10.2022
Зальцбург
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
2 : 3
02.10.2022
Альтах
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
1 : 4
17.09.2022
Аустрия К
61' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
0 : 0
10.09.2022
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
04.09.2022
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
4 : 1
27.08.2022
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
4 : 0
13.08.2022
Альтах
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
3 : 2
07.08.2022
Аустрия
59' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
2 : 2
30.07.2022
Вольфсберг
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
2 : 1
24.07.2022
Альтах
55' - 90'
Главные новости
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
1
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
3
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
8
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+