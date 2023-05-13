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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Хартберг
Альтах - Хартберг: обзор матча 13 мая 2023
Альтах
13.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
0 : 1
Завершен
Хартберг
13'
М. Сангаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Хартберг
Желтая карточка
Н. Эдокполор
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
R. Sallinger
90'
+2
Замена
К. Клем
️️️️
М. Пфайфер
90'
Желтая карточка
Д. Авдияй
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
П. Ндиайе
80'
76'
Замена
Т. Роттер
️️️️
Р. Провиденсе
76'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Л. Фадингер
76'
Замена
У. Диаките
️️️️
Д. Фризер
76'
Замена
М. Хорват
️️️️
М. Сангаре
66'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Замена
J. Jurčec
️️️️
Я. Звишенбрюггер
64'
Замена
C. Bukta
️️️️
Н. Бишоф
64'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Я. Юрчек
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Сангаре
Пас отдал
М. Зоннляйтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Ян Юрчек
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
24
Jurica Jurčec
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
21
Damian Maksimovic
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Хартберг
98
Fabian Ehmann
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
17
Усман Диаките
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
3-3-1-4
16
5
Ндиайе
32
18
Звишенбрюггер
20
4
Штраус
5
Гугганиг
27
Хаудум
27
Юрчек
18
Балич
9
Нухиу
27
Бишоф
4-2-3-1
1
16
Пфайфер
23
Кайнц
6
Зоннляйтнер
15
28
Хайль
18
Сангаре
28
Фризер
8
Фадингер
10
Авдияй
15
Провиденсе
5
Ндиайе
37
Эдокполор
37
Эдокполор
5
Ндиайе
18
Звишенбрюггер
24
24
18
Звишенбрюггер
27
Юрчек
22
22
27
Юрчек
27
Бишоф
33
33
27
Бишоф
16
Пфайфер
14
Клем
14
Клем
16
Пфайфер
15
Провиденсе
31
Роттер
31
Роттер
15
Провиденсе
18
Сангаре
11
Хорват
11
Хорват
18
Сангаре
28
Фризер
17
Диаките
17
Диаките
28
Фризер
8
Фадингер
39
Кривак
39
Кривак
8
Фадингер
Остались в запасе
Альтах
Хартберг
99
Андреас Юнгдаль
ВР
19
Себастьян Айгнер
ОП
21
Damian Maksimovic
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
19
Себастьян Айгнер
ОП
21
Damian Maksimovic
ЦФ
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Альтах - Хартберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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