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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Альтах
Штурм - Альтах: обзор матча 13 августа 2022
Штурм
13.08.2022, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Альтах
15'
Р. Хойлунд
73'
Э. Эмега
79'
М. Вельс
89'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Альтах
90'
+2
Желтая карточка
А. Нухиу
ГОЛ! 4:0!
Э. Эмега
89'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Т. Хорват
86'
Замена
К. Ланг
️️️️
Р. Хойлунд
86'
83'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ш. Хаудум
83'
Замена
C. Bukta
️️️️
М. Турнвальд
Желтая карточка
Ю. Газибегович
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Вельс
Пас отдал
Р. Хойлунд
79'
Замена
М. Вельс
️️️️
С. Хирлендер
77'
73'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
ГОЛ! 2:0!
Э. Эмега
Пас отдал
А. Прасс
73'
73'
Замена
А. Форсон
️️️️
Л. Гугганиг
Замена
И. Любич
️️️️
Й. Горенц-Станкович
68'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Саркария
68'
66'
Вторая желтая
Д. Райтер
66'
Желтая карточка
Д. Райтер
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
65'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
60'
54'
Желтая карточка
Ш. Хаудум
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Прасс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Альтах
19
Себастьян Айгнер
ОП
17
Аманква Форсон
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
19
Хойлунд
3-2-4-1
16
5
Гугганиг
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
34
Турнвальд
37
Эдокполор
16
Шрайнер
29
Райтер
27
Хаудум
20
Тартаротти
9
Нухиу
14
Хорват
5
Ороз
5
Ороз
14
Хорват
25
Хирлендер
37
Вельс
37
Вельс
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
77
Любич
77
Любич
4
Горенц-Станкович
19
Хойлунд
27
Ланг
27
Ланг
19
Хойлунд
11
Саркария
22
Эмега
22
Эмега
11
Саркария
27
Хаудум
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Хаудум
5
Гугганиг
17
Форсон
17
Форсон
5
Гугганиг
34
Турнвальд
33
33
34
Турнвальд
Остались в запасе
Штурм
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
99
Jakob Odehnal
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Альтах
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
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