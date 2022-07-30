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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Вольфсберг
Альтах - Вольфсберг: обзор матча 30 июля 2022
Альтах
30.07.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсберг
12'
А. Нухиу
64'
Л. Ягер
53'
А. Ясич
88'
Т. Барибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Вольфсберг
88'
ГОЛ! 2:2!
Т. Барибо
Желтая карточка
Д. Райтер
75'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
А. Нухиу
74'
Желтая карточка
Л. Гугганиг
68'
68'
Замена
Т. Балло
️️️️
Р. Шифферль
68'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
Д. Гугганиг
ГОЛ! 2:1!
Л. Ягер
Пас отдал
А. Нухиу
64'
61'
Желтая карточка
Р. Шифферль
Замена
Д. Райтер
️️️️
C. Bukta
60'
Замена
П. Ндиайе
️️️️
М. Турнвальд
60'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Ясич
Пас отдал
М. Новак
46'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Д. Визингер
46'
Замена
М. Новак
️️️️
Н. Ферачниг
ГОЛ! 1:0!
А. Нухиу
Пас отдал
М. Турнвальд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
17
Аманква Форсон
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
5
Лукас Гугганиг
ЦФ
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
27
Ян Юрчек
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Вольфсберг
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
4-2-4
16
37
Эдокполор
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
34
Турнвальд
27
Хаудум
17
Форсон
25
Тибиди
5
Гугганиг
33
9
Нухиу
3-3-3
39
Бонманн
97
Ясич
3
Гугганиг
37
Шифферль
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
9
Барибо
29
Визингер
18
Ферачниг
34
Турнвальд
5
Ндиайе
5
Ндиайе
34
Турнвальд
33
29
Райтер
29
Райтер
33
9
Нухиу
20
Тартаротти
20
Тартаротти
9
Нухиу
3
Гугганиг
24
Лочошвили
24
Лочошвили
3
Гугганиг
18
Ферачниг
27
Новак
27
Новак
18
Ферачниг
29
Визингер
18
Рохер
18
Рохер
29
Визингер
37
Шифферль
8
Балло
8
Балло
37
Шифферль
Остались в запасе
Альтах
Вольфсберг
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
27
Ян Юрчек
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
27
Ян Юрчек
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Альтах - Вольфсберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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