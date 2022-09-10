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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 10 сентября 2022
Тироль
10.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Альтах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Альтах
Желтая карточка
J. Naschberger
89'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Б. Блуме
84'
83'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Б. Нимага
68'
Замена
А. Нухиу
️️️️
А. Форсон
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
67'
Замена
Л. Риналди
️️️️
D. Tomic
67'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
Т. Прица
60'
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
44'
26'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Д. Райтер
Желтая карточка
В. Мюллер
17'
12'
Желтая карточка
Э. Шрайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
17
Аманква Форсон
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Ян Юрчек
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
19
Себастьян Айгнер
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
2-5-3
25
Освальд
6
Шульцбахер
6
Бехоунек
10
Блуме
5
Мюллер
22
Окунгбова
44
21
Рогель
18
10
Забитцер
22
Прица
4-4-3
5
Гугганиг
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
37
Эдокполор
29
Райтер
17
Форсон
29
Нимага
16
Шрайнер
25
Тибиди
99
27
Юрчек
22
Прица
20
Бахер
20
Бахер
22
Прица
21
Рогель
14
14
21
Рогель
18
7
Риналди
7
Риналди
18
10
Блуме
14
14
10
Блуме
29
Райтер
19
Айгнер
19
Айгнер
29
Райтер
29
Нимага
27
Хаудум
27
Хаудум
29
Нимага
17
Форсон
9
Нухиу
9
Нухиу
17
Форсон
Остались в запасе
Тироль
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
16
Tino Casali
ВР
33
Csaba Bukta
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
99
Ник Прелец
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
33
Csaba Bukta
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
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