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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Альтах
Зальцбург - Альтах: обзор матча 19 марта 2023
Зальцбург
19.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Альтах
83'
Б. Шешко
55'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Альтах
88'
Замена
C. Bukta
️️️️
Н. Бишоф
ГОЛ! 1:1!
Б. Шешко
Пас отдал
Н. Окафор
83'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Бернардо
76'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
О. Глух
76'
Желтая карточка
У. Соле
73'
68'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
A. Abdijanović
61'
Желтая карточка
А. Нухиу
58'
Желтая карточка
Ф. Штраус
Замена
А. Форсон
️️️️
Н. Капалдо
57'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Койта
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
Желтая карточка
Л. Гурна
54'
52'
Желтая карточка
A. Abdijanović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Оскар Глух
АП
20
Секу Койта
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
20
David Herold
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
19
Себастьян Айгнер
ОП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
70
Дижон Камери
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
3
Simon Nelson
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
АП
27
Ян Юрчек
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
17
Ульмер
13
Бернардо
28
Соле
20
ван дер Бремпт
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
10
Глух
30
Шешко
20
Койта
4-2-4
99
Юнгдаль
20
34
Турнвальд
17
Ягер
37
Эдокполор
4
Штраус
19
Айгнер
27
Бишоф
22
18
Балич
9
Нухиу
20
Койта
19
Окафор
19
Окафор
20
Койта
24
Капалдо
17
Форсон
17
Форсон
24
Капалдо
13
Бернардо
14
Кьергор
14
Кьергор
13
Бернардо
10
Глух
20
Адаму
20
Адаму
10
Глух
22
27
Юрчек
27
Юрчек
22
27
Бишоф
33
33
27
Бишоф
Остались в запасе
Зальцбург
Альтах
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
3
Simon Nelson
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
70
Дижон Камери
АП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
3
Simon Nelson
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Альтах
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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