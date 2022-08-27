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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Альтах
ЛАСК - Альтах: обзор матча 27 августа 2022
ЛАСК
27.08.2022, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Альтах
31'
Р. Жуль
64'
Б. Йовичич
80'
С. Хорват
86'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Альтах
ГОЛ! 4:0!
Э. Кулурис
86'
Замена
N. Celic
️️️️
Б. Йовичич
85'
81'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Д. Райтер
81'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
М. Турнвальд
ГОЛ! 3:0!
С. Хорват
80'
77'
Желтая карточка
А. Форсон
74'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Т. Гойгингер
71'
Замена
С. Хорват
️️️️
Р. Жуль
65'
ГОЛ! 2:0!
Б. Йовичич
64'
59'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ш. Хаудум
ГОЛ! 1:0!
Р. Жуль
Пас отдал
Т. Гойгингер
31'
Желтая карточка
Б. Йовичич
26'
6'
Желтая карточка
Э. Шрайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
17
Аманква Форсон
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Ян Юрчек
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Альтах
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
3-1-2-1-3
30
Шлагер
4
Цирайс
30
Стойкович
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
32
Жуль
27
Любичич
36
Гойгингер
4-4-2
16
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
34
Турнвальд
37
Эдокполор
17
Форсон
29
Райтер
16
Шрайнер
27
Хаудум
25
Тибиди
27
Юрчек
32
Йовичич
43
43
32
Йовичич
32
Жуль
30
Хорват
30
Хорват
32
Жуль
36
Гойгингер
9
Кулурис
9
Кулурис
36
Гойгингер
27
Хаудум
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Хаудум
29
Райтер
20
Тартаротти
20
Тартаротти
29
Райтер
34
Турнвальд
27
Бишоф
27
Бишоф
34
Турнвальд
Остались в запасе
ЛАСК
Альтах
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Альтах
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
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