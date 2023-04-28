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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Вольфсберг
Альтах - Вольфсберг: обзор матча 28 апреля 2023
Альтах
28.04.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсберг
28'
Н. Ферачниг
83'
Т. Балло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Вольфсберг
83'
ГОЛ! 0:2!
Т. Балло
Пас отдал
М. Новак
81'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
М. Малоне
81'
Замена
А. Ясич
️️️️
Н. Ферачниг
73'
Замена
М. Новак
️️️️
Т. Барибо
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
Ш. Хаудум
72'
Желтая карточка
Л. Гугганиг
71'
Замена
️️️️
М. Турнвальд
60'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
A. Abdijanović
60'
Замена
М. Лазетич
️️️️
Х. Балич
60'
60'
Замена
А. Боакье
️️️️
К. Кершбаумер
Желтая карточка
Ш. Хаудум
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ферачниг
Пас отдал
М. Малоне
14'
Желтая карточка
Э. Омич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
24
Jurica Jurčec
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
3-3-1-3
16
20
34
Турнвальд
17
Ягер
37
Эдокполор
4
Штраус
5
Гугганиг
27
Хаудум
18
Балич
9
Нухиу
22
3-1-3-2
39
Бонманн
15
Оэрман
22
Баумгартнер
3
Шерцер
18
Омич
8
Пизингер
18
Ферачниг
30
Тафернер
11
Малоне
9
Барибо
27
Хаудум
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
27
Хаудум
22
27
Бишоф
27
Бишоф
22
18
Балич
8
Лазетич
8
Лазетич
18
Балич
9
Барибо
27
Новак
27
Новак
9
Барибо
18
Ферачниг
97
Ясич
97
Ясич
18
Ферачниг
11
Малоне
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
11
Малоне
7
Кершбаумер
20
Боакье
20
Боакье
7
Кершбаумер
Остались в запасе
Альтах
Вольфсберг
99
Андреас Юнгдаль
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
24
Jurica Jurčec
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
21
Давид Скубль
ВР
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
24
Jurica Jurčec
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Альтах - Вольфсберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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