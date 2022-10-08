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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Зальцбург
Альтах - Зальцбург: обзор матча 08 октября 2022
Альтах
08.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Зальцбург
57'
А. Тибиди
78'
А. Нухиу
52'
М. Вебер
59'
С. Койта
72'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Зальцбург
90'
+6
Желтая карточка
Л. Сучич
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Б. Нимага
90'
+6
86'
Желтая карточка
И. Диарра
Желтая карточка
Л. Ягер
83'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
81'
80'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
ГОЛ! 2:3!
А. Нухиу
Пас отдал
А. Форсон
78'
72'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Адаму
Пас отдал
М. Вебер
Замена
C. Bukta
️️️️
Я. Юрчек
69'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Н. Бишоф
69'
61'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Л. Гурна
59'
ГОЛ! 1:2!
С. Койта
Пас отдал
Ж. Адаму
ГОЛ! 1:1!
А. Тибиди
Пас отдал
А. Форсон
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Вебер
Пас отдал
Р. Шимич
46'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
М. Кьергор
42'
Желтая карточка
Р. Шимич
28'
Желтая карточка
Л. Гурна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
17
Аманква Форсон
ЦП
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Альтах
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-1-2-4
16
37
Эдокполор
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
4
Штраус
29
Нимага
17
Форсон
27
Юрчек
27
Бишоф
25
Тибиди
9
Нухиу
4-1-1-1-3
16
Кен
13
Бернардо
91
Пиатковски
20
ван дер Бремпт
8
Вебер
29
Гурна
5
Диарра
14
Кьергор
9
Шимич
20
Адаму
20
Койта
27
Бишоф
20
Тартаротти
20
Тартаротти
27
Бишоф
27
Юрчек
33
33
27
Юрчек
29
Нимага
22
22
29
Нимага
14
Кьергор
6
Дьямбу
6
Дьямбу
14
Кьергор
29
Гурна
24
Сучич
24
Сучич
29
Гурна
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
Остались в запасе
Альтах
Зальцбург
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Остались в запасе
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Статистика матча Альтах - Зальцбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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