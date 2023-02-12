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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - ЛАСК
Альтах - ЛАСК: обзор матча 12 февраля 2023
Альтах
12.02.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
10'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - ЛАСК
Желтая карточка
Л. Гугганиг
90'
+6
90'
+1
Замена
А. Кечкеш
️️️️
С. Хорват
90'
+1
Замена
М. Поцман
️️️️
К. Накамура
80'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
80'
Замена
М. Усор
️️️️
Р. Жуль
Замена
М. Турнвальд
️️️️
J. Jurčec
63'
Замена
М. Лазетич
️️️️
C. Bukta
63'
56'
Замена
М. Таловеров
️️️️
М. Любичич
47'
Вторая желтая
Б. Йовичич
34'
Желтая карточка
Б. Йовичич
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Накамура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
3
Simon Nelson
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
24
Jurica Jurčec
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
32
Роберт Жуль
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
20
David Herold
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
ЛАСК
12
Николас Польстер
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
8
Мозес Усор
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-3-4
99
Юнгдаль
37
Эдокполор
16
Шрайнер
3
24
27
Хаудум
8
Бере
9
Нухиу
33
22
18
Балич
3-1-1-2-3
30
Шлагер
33
Лукенедер
4
Цирайс
30
Стойкович
32
Йовичич
36
Реннер
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
36
Гойгингер
32
Жуль
24
34
Турнвальд
34
Турнвальд
24
33
8
Лазетич
8
Лазетич
33
30
Хорват
5
Кечкеш
5
Кечкеш
30
Хорват
27
Любичич
40
Таловеров
40
Таловеров
27
Любичич
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
32
Жуль
8
Усор
8
Усор
32
Жуль
11
Накамура
19
Поцман
19
Поцман
11
Накамура
Остались в запасе
Альтах
ЛАСК
16
Tino Casali
ВР
20
David Herold
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
12
Николас Польстер
ВР
34
Петер Михорль
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
20
David Herold
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
Остались в запасе
12
Николас Польстер
ВР
34
Петер Михорль
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Альтах - ЛАСК
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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