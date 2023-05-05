Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Альтах
Вольфсберг - Альтах: обзор матча 05 мая 2023
Вольфсберг
05.05.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Альтах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Альтах
Желтая карточка
Т. Балло
90'
+6
90'
+2
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Н. Бишоф
Замена
Т. Балло
️️️️
М. Малоне
84'
81'
Замена
C. Bukta
️️️️
Х. Балич
Замена
А. Боакье
️️️️
Т. Барибо
76'
Замена
Т. Рохер
️️️️
М. Тафернер
67'
59'
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
А. Нухиу
35'
Желтая карточка
Ш. Хаудум
32'
Желтая карточка
Л. Ягер
Желтая карточка
М. Тафернер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
3-1-4-2
39
Бонманн
3
Шерцер
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
18
Омич
30
Тафернер
18
Ферачниг
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
11
Малоне
9
Барибо
3-3-1-4
16
20
5
Гугганиг
32
17
Ягер
4
Штраус
37
Эдокполор
27
Хаудум
27
Бишоф
27
Юрчек
9
Нухиу
18
Балич
30
Тафернер
18
Рохер
18
Рохер
30
Тафернер
9
Барибо
20
Боакье
20
Боакье
9
Барибо
11
Малоне
8
Балло
8
Балло
11
Малоне
9
Нухиу
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
9
Нухиу
27
Бишоф
22
22
27
Бишоф
18
Балич
33
33
18
Балич
Остались в запасе
Вольфсберг
Альтах
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
99
Андреас Юнгдаль
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Альтах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+