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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Альтах
Аустрия К - Альтах: обзор матча 05 марта 2023
Аустрия К
05.03.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Альтах
13'
Ф. Ридер
26'
Ф. Ридер
33'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Альтах
Замена
Н. Биндер
️️️️
С. Штрауди
88'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
М. Пинк
87'
Замена
С. Бонна
️️️️
Ф. Ридер
87'
85'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
М. Бере
Желтая карточка
Т. Шумахер
84'
Замена
М. Морейра
️️️️
К. Цветко
80'
75'
Замена
C. Bukta
️️️️
Х. Балич
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
В. Демаку
64'
Желтая карточка
Т. Марер
56'
48'
Желтая карточка
С. Айгнер
46'
Замена
А. Нухиу
️️️️
A. Abdijanović
46'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Я. Юрчек
46'
Замена
М. Лазетич
️️️️
S. Nelson
39'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
ГОЛ! 3:0!
М. Пинк
Пас отдал
Т. Шумахер
33'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ридер
Пас отдал
К. Цветко
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ридер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
6
Весел Демаку
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
3
Simon Nelson
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
18
Энди Ирвинг
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
31
Марер
37
Виммер
6
Демаку
24
Верницниг
24
Цветко
44
Штрауди
11
Бенателли
33
Ридер
32
Пинк
4-1-2-3
99
Юнгдаль
17
Ягер
20
3
37
Эдокполор
4
Штраус
27
Хаудум
8
Бере
27
Юрчек
22
18
Балич
24
Цветко
6
Морейра
6
Морейра
24
Цветко
33
Ридер
2
Бонна
2
Бонна
33
Ридер
32
Пинк
7
Яриц
7
Яриц
32
Пинк
6
Демаку
18
Ирвинг
18
Ирвинг
6
Демаку
44
Штрауди
13
Биндер
13
Биндер
44
Штрауди
27
Юрчек
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Юрчек
8
Бере
20
Тартаротти
20
Тартаротти
8
Бере
22
9
Нухиу
9
Нухиу
22
3
8
Лазетич
8
Лазетич
3
18
Балич
33
33
18
Балич
Остались в запасе
Аустрия К
Альтах
1
Marco Knaller
ВР
8
Космас Гезос
ЦЗ
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
8
Космас Гезос
ЦЗ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
Статистика матча Аустрия К - Альтах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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Аустрия К
Альтах
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