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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Альтах
Рапид - Альтах: обзор матча 19 февраля 2023
Рапид
19.02.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Альтах
52'
О. Штрунц
81'
О. Штрунц
85'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Альтах
ГОЛ! 3:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Д. Касиус
85'
84'
Замена
Ф. Штраус
️️️️
S. Nelson
Замена
М. Морман
️️️️
О. Штрунц
82'
ГОЛ! 2:0!
О. Штрунц
Пас отдал
Ф. Дрейф
81'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
П. Грайль
69'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
А. Байич
69'
67'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Я. Юрчек
67'
Замена
М. Лазетич
️️️️
J. Jurčec
67'
Замена
А. Нухиу
️️️️
М. Бере
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
К. Кнасмюллнер
61'
ГОЛ! 1:0!
О. Штрунц
Пас отдал
Й. Ауэр
52'
45'
+2
Желтая карточка
М. Бере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
3
Simon Nelson
ЦЗ
24
Jurica Jurčec
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
20
David Herold
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
19
Себастьян Айгнер
ОП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Соллбауэр
30
Касиус
6
Пейич
23
Ауэр
28
Кнасмюллнер
12
Байич
18
Грайль
9
Бургшталлер
17
Штрунц
4-3-3
99
Юнгдаль
16
Шрайнер
17
Ягер
3
37
Эдокполор
24
27
Хаудум
8
Бере
27
Юрчек
22
18
Балич
17
Штрунц
5
Морман
5
Морман
17
Штрунц
18
Грайль
5
Кершбаум
5
Кершбаум
18
Грайль
28
Кнасмюллнер
9
Дрейф
9
Дрейф
28
Кнасмюллнер
12
Байич
9
Циммерманн
9
Циммерманн
12
Байич
3
4
Штраус
4
Штраус
3
27
Юрчек
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Юрчек
8
Бере
9
Нухиу
9
Нухиу
8
Бере
24
8
Лазетич
8
Лазетич
24
Остались в запасе
Рапид
Альтах
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
16
Tino Casali
ВР
20
David Herold
ЦЗ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
20
David Herold
ЦЗ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Альтах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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