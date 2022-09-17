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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия К
Альтах - Аустрия К: обзор матча 17 сентября 2022
Альтах
17.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Аустрия К
39'
А. Тибиди
45'
М. Пинк
51'
М. Пинк
78'
М. Пинк
90+3'
С. Бонна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия К
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
С. Бонна
Пас отдал
К. Цветко
90'
+2
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
М. Пинк
88'
Замена
Н. Джорич
️️️️
Э. Ирвинг
78'
ГОЛ! 1:3!
М. Пинк
Пас отдал
Н. Виммер
75'
Желтая карточка
Н. Виммер
Желтая карточка
П. Ндиайе
74'
Замена
А. Форсон
️️️️
Л. Гугганиг
74'
69'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Ф. Ридер
69'
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Карвейна
Замена
C. Bukta
️️️️
Я. Юрчек
61'
Замена
А. Нухиу
️️️️
А. Тибиди
61'
Желтая карточка
М. Турнвальд
59'
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Пинк
Пас отдал
С. Карвейна
Замена
П. Ндиайе
️️️️
Э. Шрайнер
50'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
С. Айгнер
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Пинк
Пас отдал
Э. Ирвинг
ГОЛ! 1:0!
А. Тибиди
Пас отдал
Б. Нимага
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Аманква Форсон
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
11
Рико Бенателли
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
4-1-2-4
37
Эдокполор
5
Гугганиг
17
Ягер
18
Звишенбрюггер
19
Айгнер
16
Шрайнер
29
Нимага
27
Бишоф
25
Тибиди
27
Юрчек
99
4-2-2-2
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
8
Гезос
6
Морейра
24
Верницниг
24
Цветко
30
Карвейна
33
Ридер
18
Ирвинг
32
Пинк
16
Шрайнер
5
Ндиайе
5
Ндиайе
16
Шрайнер
19
Айгнер
34
Турнвальд
34
Турнвальд
19
Айгнер
5
Гугганиг
17
Форсон
17
Форсон
5
Гугганиг
27
Юрчек
33
33
27
Юрчек
25
Тибиди
9
Нухиу
9
Нухиу
25
Тибиди
18
Ирвинг
4
Джорич
4
Джорич
18
Ирвинг
30
Карвейна
2
Бонна
2
Бонна
30
Карвейна
33
Ридер
7
Яриц
7
Яриц
33
Ридер
32
Пинк
9
Арвейлер
9
Арвейлер
32
Пинк
Остались в запасе
Альтах
Аустрия К
16
Tino Casali
ВР
22
Amir Abdijanović
ЦФ
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
Статистика матча Альтах - Аустрия К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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Альтах
Аустрия К
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«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
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2018.06.29 20:56
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