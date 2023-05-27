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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия Л
Альтах - Аустрия Л: обзор матча 27 мая 2023
Альтах
27.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия Л
34'
A. Abdijanović
60'
Я. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия Л
89'
Замена
Н. Мотика
️️️️
Л. Фридрикас
85'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Д. Груйчич
Желтая карточка
А. Нухиу
81'
Желтая карточка
П. Ндиайе
79'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
Н. Бишоф
72'
Замена
А. Нухиу
️️️️
C. Bukta
72'
63'
Замена
А. Шмид
️️️️
Андерсон
63'
Замена
Д. Тифенбах
️️️️
Т. Рейн
60'
ГОЛ! 1:1!
Я. Диаби
Пас отдал
Андерсон
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
Х. Балич
58'
46'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Х. Генуш
ГОЛ! 1:0!
A. Abdijanović
Пас отдал
Х. Балич
34'
30'
Желтая карточка
С. Сурданович
Желтая карточка
Л. Гугганиг
22'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ф. Штраус
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
35
Адриэл
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
18
Антони Шмид
ЦФ
4-1-1-4
16
5
Гугганиг
20
17
Ягер
5
Ндиайе
4
Штраус
27
Хаудум
18
Балич
33
22
27
Бишоф
3-2-2-1-2
31
Мак
4
Югонет
29
Груйчич
7
Гмайнер
21
Генуш
8
Рейн
23
Грабхер
86
Сурданович
30
Фридрикас
22
Хелак
18
Балич
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
18
Балич
4
Штраус
19
Айгнер
19
Айгнер
4
Штраус
27
Бишоф
27
Юрчек
27
Юрчек
27
Бишоф
33
9
Нухиу
9
Нухиу
33
29
Груйчич
4
Бергер
4
Бергер
29
Груйчич
8
Рейн
33
Тифенбах
33
Тифенбах
8
Рейн
21
Генуш
77
Диаби
77
Диаби
21
Генуш
30
Фридрикас
20
Мотика
20
Мотика
30
Фридрикас
28
Андерсон
18
Шмид
18
Шмид
28
Андерсон
Остались в запасе
Альтах
Аустрия Л
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
20
Йоханнес Тартаротти
АП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
27
Доменик Ширль
ВР
35
Адриэл
ЦП
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
20
Йоханнес Тартаротти
АП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
27
Доменик Ширль
ВР
35
Адриэл
ЦП
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Альтах - Аустрия Л
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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