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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Штурм
Альтах - Штурм: обзор матча 06 ноября 2022
Альтах
06.11.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
15'
А. Нухиу
11'
О. Китеишвили (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Штурм
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Б. Нимага
90'
+5
Замена
С. Айгнер
️️️️
Я. Юрчек
90'
Замена
А. Форсон
️️️️
Н. Бишоф
82'
82'
Замена
М. Саркария
️️️️
В. Бевинг
Желтая карточка
А. Нухиу
79'
78'
Желтая карточка
А. Айети
72'
Желтая карточка
Д. Шнегг
71'
Замена
Я. Яншер
️️️️
О. Китеишвили
64'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
64'
Замена
Т. Хорват
️️️️
А. Прасс
52'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
Замена
Б. Нимага
️️️️
Ш. Хаудум
46'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Нухиу
15'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Китеишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
13
Armin Gremsl
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
14
Томи Хорват
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
3-1-1-5
16
37
Эдокполор
17
Ягер
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
27
Хаудум
25
Тибиди
27
Юрчек
33
27
Бишоф
9
Нухиу
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
8
Китеишвили
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Бевинг
22
Эмега
27
Юрчек
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Юрчек
27
Хаудум
29
Нимага
29
Нимага
27
Хаудум
27
Бишоф
17
Форсон
17
Форсон
27
Бишоф
Нимага
22
22
Нимага
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
22
Прасс
14
Хорват
14
Хорват
22
Прасс
8
Китеишвили
89
Яншер
89
Яншер
8
Китеишвили
11
Бевинг
11
Саркария
11
Саркария
11
Бевинг
8
Китеишвили
9
Айети
9
Айети
8
Китеишвили
Остались в запасе
Альтах
Штурм
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Альтах - Штурм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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