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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 02 июня 2023
Тироль
02.06.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
1 : 1
Завершен
Альтах
8'
A. Ranacher
79'
Э. Шрайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Альтах
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Л. Гугганиг
80'
Желтая карточка
Э. Шрайнер
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шрайнер
Пас отдал
C. Bukta
Замена
D. Tomic
️️️️
Ш. Скрбо
78'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Б. Блуме
77'
76'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
A. Abdijanović
76'
Замена
C. Bukta
️️️️
Я. Звишенбрюггер
Замена
K. Bauernfeind
️️️️
J. Naschberger
64'
Замена
Л. Риналди
️️️️
J. Forst
64'
59'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Й. Тартаротти
59'
Замена
М. Бере
️️️️
Ш. Хаудум
Желтая карточка
Р. Бехоунек
38'
ГОЛ! 1:0!
A. Ranacher
Пас отдал
Ш. Скрбо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
17
Лукас Ягер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
18
Хусейн Балич
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
21
Damian Maksimovic
ЦФ
4-4-2
13
27
6
Бехоунек
26
20
Бахер
7
Скрбо
5
Мюллер
10
Блуме
14
14
7
3-2-1-1-4
5
Ндиайе
20
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
5
Гугганиг
27
Хаудум
20
Тартаротти
22
9
Нухиу
99
18
Балич
10
Блуме
7
Эртльталер
7
Эртльталер
10
Блуме
7
7
Риналди
7
Риналди
7
14
28
28
14
7
Скрбо
18
18
7
Скрбо
20
Тартаротти
16
Шрайнер
16
Шрайнер
20
Тартаротти
27
Хаудум
8
Бере
8
Бере
27
Хаудум
18
Звишенбрюггер
33
33
18
Звишенбрюггер
22
27
Юрчек
27
Юрчек
22
Остались в запасе
Тироль
Альтах
1
Paul Schermer
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
16
Tino Casali
ВР
19
Себастьян Айгнер
ОП
21
Damian Maksimovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
19
Себастьян Айгнер
ОП
21
Damian Maksimovic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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