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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия
Альтах - Аустрия: обзор матча 07 августа 2022
Альтах
07.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Аустрия
63'
А. Нухиу
74'
М. Браунедер (АГ)
19'
М. Фишер
53'
Х. Табакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия
87'
Замена
Д. Крайкер
️️️️
М. Мартинс
87'
Замена
Р. Вучич
️️️️
М. Фишер
86'
Желтая карточка
Х. Табакович
Желтая карточка
Ф. Штраус
86'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Браунедер
74'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Н. Эдокполор
73'
71'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Фиц
ГОЛ! 1:2!
А. Нухиу
63'
Замена
Ф. Штраус
️️️️
Л. Гугганиг
59'
Замена
C. Bukta
️️️️
Ш. Хаудум
59'
59'
Замена
Ф. Вустингер
️️️️
Д. Холланд
53'
ГОЛ! 0:2!
Х. Табакович
Пас отдал
М. Хускович
51'
Желтая карточка
Д. Фиц
47'
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Юкич
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Фишер
Пас отдал
М. Мартинс
14'
Желтая карточка
М. Браунедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Аманква Форсон
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
32
Felix Straussl
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
19
Себастьян Айгнер
ОП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
22
Флориан Вустингер
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
3-2-2-3
16
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
34
Турнвальд
37
Эдокполор
5
Гугганиг
17
Форсон
27
Хаудум
9
Нухиу
27
Юрчек
25
Тибиди
2-1-3-3-1
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
8
Холланд
3
Гальвао
23
Браунедер
26
Ранфтль
30
Фишер
77
Юкич
36
Фиц
9
Табакович
5
Гугганиг
4
Штраус
4
Штраус
5
Гугганиг
37
Эдокполор
16
Шрайнер
16
Шрайнер
37
Эдокполор
27
Хаудум
33
33
27
Хаудум
36
Фиц
39
Тигль
39
Тигль
36
Фиц
8
Холланд
22
Вустингер
22
Вустингер
8
Холланд
4
Мартинс
47
Крайкер
47
Крайкер
4
Мартинс
77
Юкич
29
Хускович
29
Хускович
77
Юкич
30
Фишер
7
Вучич
7
Вучич
30
Фишер
Остались в запасе
Альтах
Аустрия
32
Felix Straussl
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
32
Felix Straussl
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Альтах - Аустрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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