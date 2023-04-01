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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Тироль
Альтах - Тироль: обзор матча 01 апреля 2023
Альтах
01.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Тироль
59'
Н. Бишоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Тироль
Замена
A. Abdijanović
️️️️
М. Турнвальд
84'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
С. Айгнер
84'
82'
Замена
Л. Риналди
️️️️
Ю. Эртльталер
Замена
М. Лазетич
️️️️
Н. Бишоф
74'
71'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Забитцер
Замена
М. Бере
️️️️
Й. Тартаротти
63'
61'
Замена
Т. Прица
️️️️
J. Naschberger
ГОЛ! 1:0!
Н. Бишоф
Пас отдал
Й. Тартаротти
59'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
C. Bukta
46'
Желтая карточка
Ф. Штраус
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
3-4-1-2
16
20
34
Турнвальд
17
Ягер
37
Эдокполор
4
Штраус
19
Айгнер
5
Гугганиг
20
Тартаротти
33
27
Бишоф
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
20
Бахер
6
Шульцбахер
21
Рогель
7
Эртльталер
14
5
Мюллер
44
10
Забитцер
14
19
Айгнер
27
Хаудум
27
Хаудум
19
Айгнер
20
Тартаротти
8
Бере
8
Бере
20
Тартаротти
27
Бишоф
8
Лазетич
8
Лазетич
27
Бишоф
34
Турнвальд
22
22
34
Турнвальд
33
27
Юрчек
27
Юрчек
33
10
Забитцер
7
7
10
Забитцер
14
22
Прица
22
Прица
14
7
Эртльталер
7
Риналди
7
Риналди
7
Эртльталер
Остались в запасе
Альтах
Тироль
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Альтах - Тироль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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