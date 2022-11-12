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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Альтах
Аустрия Л - Альтах: обзор матча 12 ноября 2022
Аустрия Л
12.11.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Альтах
8'
П. Грабхер
45+6'
Б. Силва Тейшейра (П)
51'
Б. Силва Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Альтах
Замена
Т. Бергер
️️️️
Х. Генуш
90'
+3
Замена
H. Kung
️️️️
Б. Силва Тейшейра
90'
+3
Желтая карточка
П. Грабхер
86'
Желтая карточка
Д. Ширль
83'
82'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
А. Тибиди
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Л. Фридрикас
81'
Замена
А. Шмид
️️️️
Т. Рейн
81'
78'
Желтая карточка
А. Тибиди
68'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
C. Bukta
Замена
Я. Диаби
️️️️
Ф. Гмайнер
67'
Желтая карточка
Андерсон
62'
Желтая карточка
Ф. Гмайнер
61'
60'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Ф. Штраус
ГОЛ! 3:0!
Б. Силва Тейшейра
Пас отдал
Х. Генуш
51'
46'
Замена
А. Форсон
️️️️
Б. Нимага
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Силва Тейшейра
45'
+6
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Штраус
14'
Желтая карточка
Л. Ягер
ГОЛ! 1:0!
П. Грабхер
Пас отдал
Л. Фридрикас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
35
Адриэл
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Аустрия Л
44
Hannes Kung
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Альтах
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
АП
17
Аманква Форсон
АП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
4-3-2-1
27
Ширль
21
Генуш
28
Андерсон
4
Югонет
7
Гмайнер
8
Рейн
23
Грабхер
35
Адриэл
70
Силва Тейшейра
86
Сурданович
30
Фридрикас
2-1-2-5
16
17
Ягер
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
27
Хаудум
29
Нимага
9
Нухиу
27
Бишоф
25
Тибиди
27
Юрчек
33
70
Силва Тейшейра
44
44
70
Силва Тейшейра
21
Генуш
4
Бергер
4
Бергер
21
Генуш
30
Фридрикас
18
Тюркмен
18
Тюркмен
30
Фридрикас
7
Гмайнер
77
Диаби
77
Диаби
7
Гмайнер
8
Рейн
18
Шмид
18
Шмид
8
Рейн
33
34
Турнвальд
34
Турнвальд
33
4
Штраус
20
Тартаротти
20
Тартаротти
4
Штраус
29
Нимага
17
Форсон
17
Форсон
29
Нимага
25
Тибиди
22
22
25
Тибиди
Остались в запасе
Аустрия Л
Альтах
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия Л - Альтах
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
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