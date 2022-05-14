Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Abdoulaye Ba - статистика

#23 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
20
0
0
4
0
Морейренcе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Брага
1 : 0
08.05.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
1 : 0
30.04.2022
Портимоненси
46' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
2 : 1
22.04.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 1
15.04.2022
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
1 : 0
09.04.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
2 : 1
02.04.2022
Жил Висенте
73' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
2 : 2
19.03.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
0 : 1
12.03.2022
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Спортинг
2 : 0
05.03.2022
Арука
71' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
1 : 1
26.02.2022
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.02.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
0 : 3
14.02.2022
Маритиму
1' - 90'
17'
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
0 : 2
06.02.2022
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 0
01.02.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
27.01.2022
Арука
1' - 90'
6'
54'
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
0 : 2
21.01.2022
Бенфика
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
0 : 6
30.12.2021
Брага
46' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 1
18.12.2021
Арука
90' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 4
13.12.2021
Визела
1' - 46'
16'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
2 : 1
05.12.2021
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.11.2021
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
2 : 0
29.10.2021
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 0
24.10.2021
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 2
02.10.2021
Спортинг
1' - 46'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
25.09.2021
Арука
1' - 90'
15'
Португалия. Примейра, 6 тур
Арука
2 : 2
18.09.2021
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
2 : 2
13.09.2021
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Белененсеш
1 : 1
27.08.2021
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 3
20.08.2021
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
2 : 2
15.08.2021
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
1 : 2
07.08.2021
Бенфика
1' - 90'
Главные новости
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
2
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
7
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+