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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Витория Гимараеш
Арука - Витория Гимараеш: обзор матча 18 сентября 2021
Арука
18.09.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
76'
О. Даббаг
90+4'
Пите
7'
R. Quaresma
72'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Витория Гимараеш
ГОЛ! 2:2!
Пите
Пас отдал
Арсениу
90'
+4
87'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
Замена
А. Сантос
️️️️
А. Букия
80'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Т. Араужо
80'
78'
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
78'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
ГОЛ! 1:2!
О. Даббаг
76'
72'
ГОЛ! 0:2!
Т. Силва
Пас отдал
Р. Соареш
Замена
О. Даббаг
️️️️
Э. Вальдеррама
71'
65'
Замена
R. Lameiras
️️️️
R. Quaresma
Замена
Арсениу
️️️️
Куарежма
59'
Замена
Пите
️️️️
Э. Куасси
59'
Желтая карточка
T.
54'
37'
Желтая карточка
R. Quaresma
23'
Желтая карточка
J. Fernandes
7'
ГОЛ! 0:1!
R. Quaresma
Пас отдал
О. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
97
Fernando Castro
ВР
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Арука
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
8
Арсениу
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Пите
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-1-1-5
97
72
13
Бассо
6
Куарежма
20
Педру Морейра
8
Вальдеррама
23
17
Силва
30
Букия
8
Куасси
20
Араужо
4-5-2
77
Сако
44
2
Мумин
55
Соареш
70
Силва
21
Андре Андре
10
Эдвардс
17
20
Хандель
29
19
Эступиньян
6
Куарежма
8
Арсениу
8
Арсениу
6
Куарежма
20
Араужо
28
Эшгайю
28
Эшгайю
20
Араужо
8
Куасси
20
Пите
20
Пите
8
Куасси
8
Вальдеррама
98
Даббаг
98
Даббаг
8
Вальдеррама
30
Букия
19
Сантос
19
Сантос
30
Букия
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
17
10
10
17
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
Остались в запасе
Арука
Витория Гимараеш
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
19
Or Dasa
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Арука - Витория Гимараеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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